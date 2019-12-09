شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. البدء بمحاكمة خلية حوثية متهمة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ مأرب أكدت مصادر عسكرية، أن المحكمة العسكرية بالمنطقة السابعة بمأرب، عقدت أولى جلساتها، الأحد، لمحاكمة خلية إرهابية حوثية.

Advertisements ونقلت قناة "يمن شباب"، عن المصادر، إن "النيابة طالبت بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهمين؛ ليكونوا عبره لكل من تسول له نفسة المساس بالجيش أو قياداته". ووفق المصادر، فقد "اتهمت الخلية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة، وتفجير الجسور والطرقات واغتيال قيادات عسكرية"

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