مسلحون حوثيون يقتلون مواطنا ويختطفون آخرين بمدينة ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

قتل مسلحون حوثيون، مساء الأحد، مواطنا في أحد الطرق على مداخل مدينة ذمار، واعتقلوا آخرين داخل المدينة، في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للجرائم.



وأكدت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين على متن طقم عسكري أقدموا على قتل المواطن (م. ص. ع) عند أحد مداخل مدينة ذمار، ولاذوا بالفرار.

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وأضافت المصادر، أنه لم يتم التعرف على هوية العناصر الحوثية التي قتلت المواطن، ولا الأسباب التي أدت إلى إقدامهم على ارتكاب الجريمة.

وكانت عناصر حوثية اختطفت، بعد عصر أمس الأول السبت، مواطنين اثنين، من مالكي الأراضي التي حاولت مليشيا الحوثي نهبها، ولاقت اعتراضاً كبيراً على منعهم من الاستيلاء عليها.

وذكرت المصادر، أن العناصر الحوثية التي اعتقلت المواطنين هم من أتباع مسؤول لجنة المظالم الحوثية المدعو "محمد عبدالله إسماعيل الشجني" الذي سبق وأن شكا منه الكثير من المواطنين بنهب أراضيهم.

وبحسب المصادر فإن قيادات المليشيات ومشرفيها في الأمن لم يتخذوا أي إجراء قانوني حيال تلك العناصر، أو الكشف عن مكان احتجاز المختطفين