شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء عاودت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، كانون الأول 09، 2019، التحليق في أجواء العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت بشكل مكثف في أجواء صنعاء وضواحيها. Advertisements وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية حلقت في أجواء صنعاء دون أن تشن غارات على أهداف للحوثيين. يشار إلى أن التحليق في أجواء صنعاء توقف منذ أكثر من شهر.

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