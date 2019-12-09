شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف عشوائي على مناطق آهلة بالسكان في الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ البيضاء أصيبت امرأة، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، في قصف لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على قرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، (وسط البلاد).

Advertisements وقالت مصادر قبلية إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في منطقتي غول السقل والقوعة بمديرية الزاهر. ولفتت المصادر إلى أن القصف الحوثي من مواقعها أسفر عن إصابة امرأة وإلحاق أضرار مادية في منازل الأهالي وبسيارة مدنية. واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين خلال الأشهر الماضية جراء القصف الحوثي العشوائي على القرى السكنية في مناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.

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