شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نافذون حوثيون يسطون على اراضي المواطنين في اب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 كشفت مصادر إعلامية يمنية أن نافذين حوثيين سطوا على أراضٍ لمواطنين في محافظة إب، وسط اليمن .

Advertisements وقالت مصادر محلية إن متنفذا حوثيا يُدعى «حمود الأبيض» وقيادات أخرى، بدأت البسط على أراضي جبل «المعموق» في قرية الحمامي، بمديرية الظهار شمال مدينة إب. وأكدت المصادر أن الأراضي التي سطا عليها المسلحون الحوثيون تعود ملكيتها لأبناء القرية. وتأتي هذه الإنتهاكات ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وخاصة محافظة إب التي أضحت تشهد إنتهاكات متواصلة .

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