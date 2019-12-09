شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. أمطار غزيرة وسيول في الوازعية وموزع والمخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 شهدت مديريات الوازعية وموزع وأريافه ومدينة المخا في الساحل الغربي بتعز، في الساعات الماضية هطول أمطاراً غزيرة أمتدت لساعات .

Advertisements وتدفقت السيول في الأودية والشعاب والمجاري العميقة من المناطق الجبلية والمرتفعات إلى الأودية والحقول والمناطق الساحلية وحتى البحر بكميات كبيرة. وشهدت ساعات النهار أمس منذ ما بعد الظهيرة وحتى المساء هطلاً غزيراً لكميات كبيرة من الأمطار، وتسببت بانهيارات للتربة وانجرافات للطرقات وتقطعت السبل بسيارات في المناطق الريفية.

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