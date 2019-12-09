شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة : شقيق أمير قبائل العتيبة المعتقل يفاجي جميع السعوديين ويوجه رسالة عاجلة إلى الملك سلمان وولي عهده .. ويتحدث عن تهديدات بالقتل سكان مكة يستيقظون الفجر على هذه الجريمة النكراء التي وقعت بالقرب من الكعبة المشرفة وهزت المملكة كلها ( صورة مرعبة وتفاصيل صادمة ) إعلان هام وعاجل : للمجلس الانتقالي حول مصير اتفاق الرياض وإعداد العدة لهذه الخيارات وهذا ما تشهده عدن الان خبر صادم ومرعب .. يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران .. وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب

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