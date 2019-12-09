شكرا لمتابعة خبر عن تناولها بعد اي وجبة..نبتة يمنية رخيصة الثمن وتباع بسعر التراب لكنها سحرية في تأثيرها ومفعولها مباشر وفوري وتشفيك من 11 من الامراض الخطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تناولها بعد اي وجبة..نبتة يمنية رخيصة الثمن وتباع بسعر التراب لكنها سحرية في تأثيرها ومفعولها مباشر وفوري وتشفيك من 11 من الامراض الخطيرة

2019/12/09 الساعة 10:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تناولها بعد اي وجبة..نبتة يمنية رخيصة الثمن وتباع بسعر التراب لكنها سحرية في تأثيرها ومفعولها مباشر وفوري وتشفيك من 11 من الامراض الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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