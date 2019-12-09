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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست بنيران الشرعية ولا بالمتفجرات..قيادي كبير في المجلس يبكي مثل الاطفال وينهار أمام الجميع بعد فاجعة مؤلمة ابكت كل ابناء الجنوب ( حادثة مرعبة حدثت قبل قليل )

2019/12/09 الساعة 09:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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