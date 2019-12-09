شكرا لمتابعة خبر عن موقع “غلوبال فير بور” الأميركي يباغت الجميع ويصنف جيش المملكة بأنه أضعف جيش في العالم ويحتل المرتبة الاخيرة بين جيوش العالم..وهذه هي الاسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - موقع “غلوبال فير بور” الأميركي يباغت الجميع ويصنف جيش المملكة بأنه أضعف جيش في العالم ويحتل المرتبة الاخيرة بين جيوش العالم..وهذه هي الاسباب

2019/12/09 الساعة 09:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقع “غلوبال فير بور” الأميركي يباغت الجميع ويصنف جيش المملكة بأنه أضعف جيش في العالم ويحتل المرتبة الاخيرة بين جيوش العالم..وهذه هي الاسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.