من هو القيادي الحوثي ناشر الكريدي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، تفاصيل جديدة عن قائد اللواء 103 في صعدة، العميد ناشر الكريدي، الذي اعترفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمصرعه .

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ونقلت صحيفة عكاظ عن تلك المصادر، إن الكريدي من القيادات التي تدربت على أيدي خبراء إيرانيين ويعد من قيادات الصف الأول وتعتمد عليه المليشيا في إدارة العمليات الحربية في المناطق التي تشهد تصعيدا من قوات الشرعية ويجري نقله من مكان إلى آخر.

وأضافت أن الكريدي تعود أصوله إلى صعدة، وقتل مع عدد من القيادات الحوثية بمنطقة بيت الشرجي أثناء رئاسته اجتماعا ميدانيا.