إشهار نادي الطالب الجامعي في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

جرى يوم الخميس الماضي إشهار نادي الطالب الجامعي في جامعة حضرموت، بحفل حضره وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ونائب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور سالم محمد بن سلمان .



وفي أكد رئيس نادي الطالب الجامعي المهندس فائز يسلم بن حيدره على دور النادي في السعي للرقي بالطلاب الجامعيين من خلال تقديم البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية انطلاقا من المسؤولية المجتمعية.

وأشار "بن حيدره" إلى أن النادي يهدف لتحسين البيئة الجامعية وتفعيل المبادرات الشبابية والأنشطة الطلابية داخل الجامعة .. متطرقا إلى مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية الذي نفذها النادي مؤخرا في كلا من جامعتي حضرموت وسيئون وتضمن توزيع جميع المواد الغذائية للوجبات الثلاث الرئيسية.

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من جانبه بارك الدكتور سالم بن سلمان نائب نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب إشهار نادي الطالب الجامعي لافتا إلى أن النادي يعتبر أحدى المنجزات الطلابية بالجامعة لما يحمله من مسؤولية كبيرة على عاتقه لخدمة الطلاب، مشيدا بمشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية، شاكرا في وقت ذاته كل الجهود التي دعمت وسعت لتخفيف الأعباء الملقاه على عاتق الطلاب في هذه الظروف ، مؤكدا بأن الجامعة سوف تقدم كافة التسهيلات وتوفر الدعم للنادي بما يمكنه من تنفيذ برامجه وانشطته من أجل خدمة طلاب الجامعة .

فيما أشاد باضاوي بأنشطة النادي في خدمة الطلاب والطالبات في الجامعة متمنيا لقيادته النجاح والتوفيق في مهامهم.

وفي اتصال هاتفي للشيخ عبدالله أحمد بقشان من المملكة العربية السعودية الشقيقة بارك إشهار النادي معتبرا إشهاره خطوة سليمة تهدف إلى جمع الجهود والطاقات في إتجاه خدمة الطالب الجامعي والمساهمة في تقديم الخدمات والبرامج المتنوعة.