أمن عدن يضبط عشرات الدراجات والمركبات غير المرقمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
ضبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن اليوم المئات من المركبات والدراجات النارية الغير مرقمة في عموم مديريات العاصمة عدن ، وذلك وفقا لتوجيهات مدير أمن عدن اللواء الركن/شلال علي شائع لتنفيذ مراحل الخطة الأمنية الهادفة الى تأمين العاصمة وضواحيها .
وكانت قوات طوارئ أمن عدن ومراكز الشرطة وقوات العاصفة والدعم والاسناد والحزام الأمني قد نفذت صباح أمس الأحد انتشارا أمنيا موسعا شمل غالب أحياء وشوارع مديريات العاصمة عدن بغية حفظ الأمن و القضاء على ظاهرة حمل السلاح ومنع حيازته خارج إطار القانون وحظر تجول الدراجات النارية التي استغلتها الجماعات الارهابية في تنفيذ عملياتها الإجرامية .
ومع بدء تنفيذ الخطة الأمنية احتجزت القوة المشتركة المكونة من شرطة العريش وقوات القطاع الشرقي التابع للحزام الأمني بمديرية خورمكسر العشرات من الدراجات النارية غير المرقمة تم احتجازها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها المخالفين .
كما انتشرت قوات طوارئ أمن عدن وقوات العاصفة والحزام الأمني قطاع المنصورة وبالتعاون مع مراكز الشرط وإدارة شرطة المرور في عدد من الجولات في شوارع مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة وتمكنت هي الأخرى من ضبط عدد كبير من الدراجات النارية وعدد من السيارات الغير مرقمة والسلاح الغير مرخص كان بحوزة عدد من الأشخاص بدون تصاريح رسمية .
فيما نفذت قوة مشتركة من شرطة البريقة وقوات اللواء الأول دعم واسناد حملة أمنية مماثلة في شوارع المديرية و النقاط الأمنية ونفذت عملية انتشار واسعة في طرقات المدينة وأبلغت أصحاب المحال التجارية بضرورة تركيب كاميرات مراقبة على المحلات وضبط أيضا العشرات من الدراجات النارية المخالفة .
وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبدالرحمن النقيب أن إدارة أمن عدن وأجهزتها الأمنية الى جانب ألوية الدعم والإسناد و الحزام الأمني وكتائب حزم وقوات العاصفة ستتعامل بكل حزم مع كل من يحمل الأسلحة بطريقة غير قانونية و بدون ترخيص رسمي وسوف تستمر في تطبيق الخطة الأمنية على المخالفين و ستقوم بمصادرة الأسلحة التي سيتم ضبطها عبر الإجراءات القانونية المعهودة .
ودعا النقيب المواطنين بالعاصمة عدن الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإسهام في إنجاح الحملة الامنية باعتبارها أحد أهم ركائز تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن .
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