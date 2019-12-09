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الإمارات تدفع بمعدات لتسريع فتح طريق حيبق بسقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تدفع بمعدات لتسريع فتح طريق حيبق بسقطرى

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الإمارات تدفع بمعدات لتسريع فتح طريق حيبق بسقطرى

الخليج 365

زودت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية اليوم الأحد، محافظة أرخبيل سقطرى بمعدات لفتح طريق حيبق الحيوي.

 

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ويعتبر طريق حيبق البوابة الغربية لمدينة حديبو ويربطها بمناطق غرب وجنوب ووسط الجزيرة ومطار المحافظة.

 

وقالت مصادر، إن هذه التعزيزات بالمعدات جاءت نظراً للتضرر الكبير الذي لحق بالطريق مع استمرار الانهيارات الصخرية والترابية من الجبل المطل على الطريق.

 

ونقلت مؤسسة خليفة بن زايد المرضى والطواقم الطبية إلى المستشفيات بواسطة طائرات مروحية، منوهةً إلى استمراريتها في هذا العمل حتى الانتهاء من فتح طريق حيبق وباقي الطرقات المتضررة جراء هطول الأمطار.

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