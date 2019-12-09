شكرا لقرائتكم خبر عن خلال موسم الرياض...فنانة شهيرة توافق على الزواج من رجل سعودي "رغم انها متزوجة" ...لن تصدق من تكون ومن يكون زوجها "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أنَّ تصرفات المعجبين مع فنانيهم المفضّلين لا تنتهي أبدًا، فبين الحين والآخر يتعرّض أحد الفنانين لموقفٍ ما مع معجبٍ من معجبيه، وآخر تلك المواقف ما حدث مع الفنانة المصرية أنغام خلال إحيائها حفلها الغنائي في الرياض. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، تظهر فيه أنغام وهي تستعد لغناء إحدى أغنياتها، فيما يقوم أحد حضور الحفل بالصراخ طالبًا منها الزواج ويقول لها: "بحبك..تتجوزيني"، ومطالبًا إياها بغناء أغنيتها: "أكتب لك تعهد". جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . ولم تكن أنغام قد ردّت على طلبه الأول، إلا أنها قالت ممازحةً إياه: "حاضر.. هنكتبه أكيد ما تقلقش". ما اعتبره الكثير موافقة على العرض بالرغم من أ،ها متزوجة.

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