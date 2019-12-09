شكرا لقرائتكم خبر عن قبل يوم واحد من تسلمها شهادة الدكتوراه...وفاة طالبة سعودية مبتعثة في امريكا والطب الشرعي يفجر مفاجاة من العيار الثقيل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت مبتعثة سعودية بالولايات المتحدة، وذلك قبل يوم من موعد تسلمها شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات ولاية سان دييغو الأمريكية. وكشفت مصادر، أن المبتعثة مها مونس العنزي تُوفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية، فيما جرى نقل جثمانها من لوس أنجلوس لدفنها في حفر الباطن. جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . وشيعت جثمان المبتعثة بعد صلاة عصر (السبت) في جامع الشريع، حيث تم دفنها في مقبرة الشهداء.

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