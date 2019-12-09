شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مؤلمة لثلاث فتيات يمنيات في ساحل عدن والحزن يخيم على سكان دارس سعد "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفيت شابتان ونجت الثالثة من الموت بأعجوبة في ساحل عدن , أثناء قيامهن بالسباحة في مياه البحر.
وقالت مصادر محلية أن الفتيان الثلاث وكلهن من أهالي دار سعد بمحافظة عدن , قد قررن أن تكون العطلة الخاصة بهن سيتم قضائها على الساحل , لتنزه والسباحة ., وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن الفتيات الغريقات هن بنات القيادي في المجلس المحلي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمديرية نصر البطيلي.
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حيث تجاهلت الشابات الثلاث حالة البحر المضطرب , مما تسبب في غرقهن سريعا, في حين نجت الثالثة من موت محقق ونقلت إلى أحد مستشفيات المنصورة لتلقي العلاج .
وأحدث موت الفتاتين صدمة في صفوف أقربائهن وأهلي ودار سعد بعد سماع هذه الفاجعة.
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