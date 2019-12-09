عاجل : قناة روسيا اليوم تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل هذا الخبر المرعب للأمير محمد بن سلمان وبن زايد

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عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي رسالة للسعودية والإمارات، بعد تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن دور الحوثيين في مستقبل اليمن.

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ونقلت قناة "المسيرة" المحسوبة على "أنصار الله" عن الحوثي الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة قوله اليوم السبت، إنه "على السعودية والإمارات وقف العدوان ورفع الحصار وإلا فإن الشعب اليمني يملك القدرة على إيلامهم بقوته الصاروخية وطيرانه المسير".

وأضاف أن "الشعب اليمني أثبت أن الهالة الإعلامية التي سيقت من أجل السلاح الأمريكي كانت غير صحيحة، ولا فائد منها ولن تنفع السعوديين منظومة ثاد ولا الدفاعات الجوية الأخرى".

كما قال: "لا يمكن أن يمحى العار عن السلاح الأمريكي الذي مرغه المقاتل اليمني في التراب".

من جانبه، علق وزير الإعلام في حكومة الحوثيين ضيف الله الشامي على تصريحات الجبير واصفا إياها بـ"محاولة جبر الكسور والعظام السعودي الذي فتته أبطال اليمن طيلة خمس سنوات".

وأضاف الشاملي أن الجبير يحاول أيضا "إبراز أنه وأسياده لا يزالون من سيتحكمون في مستقبل اليمن"

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قد صرح، أمس الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" بروما، بأن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، مشيرا إلى وجود "إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية" للأزمة في البلاد.

المصدر: قناة "المسيرة" + RT