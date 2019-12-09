شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : امير الكويت يفاجئ الجميع ويوجة رسالة عاجلة لأمير قطر ويطالبة بتنفيذ هذا الشيء باقصى سرعة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بنجاح واختتام دورة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم "خليجي 24" التي استضافتها قطر.

جديد "الخليج 365"

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وأشاد الصباح بالاستعدادات الكبيرة التي قامت بھا قطر والإمكانات التي وفرتھا لھذا الحدث الرياضي الخليجي، وبالتنظيم الرفيع والمتميز الذي قامت به اللجنة المنظمة والتي أسھمت في إنجاح ھذه الدورة فكانت محل إطراء وثناء الجميع

وثمن الصباح ما تحلى به الخليجيون في ھذا العرس الخليجي من روح رياضية عالية وبالتنافس الرياضي والأخوي رفيع المستوى بين الفرق الرياضية المشاركة

كما هنأ الصباح، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تتويج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها قطر بالفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

المصدر: كونا