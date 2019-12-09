لن تصدق كيف فعلت ذلك...امرأة تفكر خارج الصندوق وتضع حدًا لسهرات زوجها على المقهى

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عدن - ياسمين التهامي - فكّرت امرأة بريطانية خارج الصندوق، لوضع حدًا لزوجها الذي يسهر دائمًا مع أصدقائه على المقهى كعادة أغلب رجال العالم. وقررت جين (48 عامًا)، بناء مقهى لزوجها في حديقة منزلها الخلفية، وتقول في هذا الصدد : «في بداية زواجنا، كان زوجي بول يحب البقاء في المنزل، ولكنه منذ عدة أعوام بدأ يرتاد مقهى البلدة ويتغيب فيه حتى وقت متأخر من الليل، لذا قررت أن أبقيه إلى جانبي عبر بناء مقهى خاص بالمنزل في الباحة الخلفية». جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . وأوضحت جين، انها أنفقت 25 ألف دولار أمريكي لتسوية الحديثة وتشييد المقهى، مشيرة إلى أنها ستستخدمه في أغراض أخرى كإقامة الحفلات وغيرها.

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