شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يعترف بأسوأ ذنب ارتكبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الجماهير بالكشف عن أسوأ ذنب ارتكبه على مدار حياته، مؤكدًا أنه على استعداد للإفصاح عنه.

وأوضح ” جونسون ” اليوم الأحد، خلال سؤاله عن أسوأ ذنب ارتكبه، أنه يتمثل في قيادته الدراجة على الرصيف المخصص للمشاة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

(شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل .

وقال ” أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائمًا أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة”، مضيفًا ” أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تمامًا وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف واعتقد أن هذا خطأ، وأشعر بالضيق من ذلك، لكنني صعدت بالدراجة على الرصيف “.