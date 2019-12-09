شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : المذيع الشهير لقناة الجزيرة "فيصل القاسم" يقصم ظهر الامارات ويكشف حقيقة مرعبة ابكت الجنوبيين والشماليين من شدة القهر( حقيقة صدمت حتى غير اليمنيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سكان مكة يستيقظون الفجر على هذه الجريمة النكراء التي وقعت بالقرب من الكعبة المشرفة وهزت المملكة كلها ( صورة مرعبة وتفاصيل صادمة ) إعلان هام وعاجل : للمجلس الانتقالي حول مصير اتفاق الرياض وإعداد العدة لهذه الخيارات وهذا ما تشهده عدن الان خبر صادم ومرعب .. يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران .. وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب الغفوري : يكشف معلومات لأول مرة عن الرئيس صالح وشهادة لـ" باجمال " تنبأ فيها باقتحام الحوثيين معسكر الفرقة الأولى في العاصمة صنعاء وأمنية " عفاش " التي تحققت ..( تفاصيل)

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