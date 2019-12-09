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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون العاصمة العربية التي فرضت أسعار للصلوات الخمس + صلاة الجمعة.. شاهد عقاب مرعب للشخص الذي علق لوحة الاسعار في باب المسجد (صورة )

2019/12/09 الساعة 06:48 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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