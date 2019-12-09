الرئيس الزُبيدي يبحث خطة تأمين أبين من مليشيا الإخوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الزبيدي يبحث خطة تأمين أبين من مليشيا الإخوان الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 بحث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال لقاءه مع قادة اللواء 11 صاعقة، أمس الأحد، في العاصمة عدن، خطة تأمين محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل مليشيا الإخوان.

Advertisements واستعرض جاهزية منتسبي اللواء، والمهام الرئيسية بحماية أبين من مخططات إعادة إغراقها في أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب. وأشاد بجهود اللواء 11 صاعقة، مؤكدًا وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب قيادة اللواء ودعمه بما يضمن مواصلته لإدائه بأعلى كفاءة. وأعرب قادة اللواء 11 صاعقة، عن استعدادهم ومنتسبي اللواء لأي مهام مُوكلة إليهم وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للجنوب.

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