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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - داعش يلجأ إلى أسلوب الاغتيالات في اليمن
الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365
سلطت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الضوء علي سلسلة الاغتيالات التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي في اليمن في الآونة الأخيرة.
حيث تبني التنظيم الإرهابي أمس عملية اغتيال قائد الأمن في اليمن، وإليكم أبرز حوادث الاغتيال التي حدثت في اليمن علي يد داعش خلال الأسبوع الماضي، حيث يبدو أن التنظيم ضاقت به كل السبل فلجأ إلي «أسلوب الاغتيالات» قائد الأمن في اليمن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن مقتل قيادي يمني بارز، وهو قائد الأمن في اليمن ونائب مدير القوي البشرية في «قوات الحزام الأمني»، العقيد محمد صالح الردفاني، في عدن مساء السبت، ونشر التنظيم 3 صور توثق عملية الاغتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال مصدر أمني لـ"ذا ناشيونال"، إن مسلحين يرتدون أقنعة، أطلقوا النار على العقيد محمد الردفاني بينما كان في سيارته بالقرب من منزله.
اغتيال قائد أمني برصاص مجهولين في عدن
سلسلة اغتيالات وتأتي هذه العملية عقب سلسلة من عمليات الاغتيال المماثلة، التي استهدفت ضباط الأمن والقادة العسكريين في المدينة الساحلية خلال الأسبوع الماضي. شهدت مدينة عدن الأحد الماضي عملية اغتيال مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة الرائد صلاح الحجيلي بمديرية خورمكسر، كما أغُتيل رئيس قسم البحث الجنائي بنفس المديرية الرائد سالم لهطل الثلاثاء الماضي.
محاولات فاشلة
نجا القائد بوزارة الدفاع اليمنية العقيد مسفر الحارثي، الخميس الماضي، من محاولة اغتيال على أيدي رجال مسلحين مجهولين، كانوا يركبون دراجات نارية عندما أطلقوا النار على سيارته بينما كان يقود سيارته إلى المنزل في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن. كما نجا مدير وحدة الكشف الجنائي الرائد صلاح الحجيري، من محاولة اغتيال مماثلة ايضاً، حيث استهدفه مسلحون اليوم، الأحد، ولكن باءت محاولتهم بالفشل.
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