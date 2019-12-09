شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : “هند القحطاني” تفاجئ السعوديات وكل نساء دول مجلس التعاون وتكشف لهم كيف حصلت على 20 مليون خلال اسبوع واحد فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد : “هند القحطاني” تفاجئ السعوديات وكل نساء دول مجلس التعاون وتكشف لهم كيف حصلت على 20 مليون خلال اسبوع واحد فقط

كشفت هند القحطاني، مشهورة موقع التواصل الاجتماعي، عن عدد المشاهدات التي حققها متابعيها على حسابها الخاص، على موقع سناب شات، والذي حقق رقم ضخم على مدار اسبوع واحد، تخطى حاجز الـ20 مليون و600 ألف مشاهدة، فيما بلغت عدد المشاهدات خلال شهر حوالي 42 مليون و 600 ألف مشاهدة.

ونشرت “القحطاني” صورة تفصيلية لعدد المشاهدات على حسابها، حيث بلغت المشاهدات يوم الجمعة الماضية مليون مشاهدة، ويوم السبت 858 ألف مشاهدة، والأحد 868 ألف، والأثنين 842، والثلاثاء 872 ألف، والأربعاء 807 ألف، ويوم الخميس الماضي بلغت المشاهدات 810 ألف مشاهدة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالفيديو ..معركة حامية الوطيس بالهروات الغليظة في احدى الجامعات السعودية تنتهي بكارثة مروعة ( فيديو صادرم )

مذيعة أمريكية تباغت الأمير عبد العزيز بن سلمان ( الاخ الاكبر لولي العهد ) بهذا السؤال المحرج ..شاهد كيف رد عليها بجواب صاعق واخرس لسانها

شاهد : “هند القحطاني” تفاجئ السعوديات وكل نساء دول مجلس التعاون وتكشف لهم كيف حصلت على 20 مليون خلال اسبوع واحد فقط

زوج مغدور يعود الى منزله فيجد زوجته في وضع حميمي مع صديق عمره ..شاهد النهاية الكارثية بعد اقدام الزوجة الخائنة وعشيقها على هذا العمل المرعب

2 من ابطال السعودية يثلجون صدور الامريكيين بعمل بطولي خارق في قلب أمريكا جعل كل امريكي ينسى العمل الارهابي الذي قام به محمد الشمراني..شاهد مافعله الشابين

ليس قصي ولا عدي ..الكشف عن مفاجأة بشأن أحد ابناء صدام الذي يعيش في هذا المكان تسبب صدمة كبيرة لكل ابناء الشعب العراقي ( صورة )

Advertisements

عجوز خليجي تجاوز ال70 عاما لا يخاف الله ولا يستحي من الناس ويفعل فعلته الفاضحة مع هذه المرأة الاجنبية دخل المصعد

امير قطر يباغت الجميع بهذا القرار العاجل الذي صعق ولي عهد ابو ظبي لكنه جعل الملك سلمان وولي عهده يطيرون فرحا ( نص القرار )

شابة سعودية شجاعة وجريئة تثلج صدور كل بنات المملكة بعد رفعها رسميا قضية ضد والدها.. شاهد كيف صعقت القاضي بما فعله والدها ودمر حياتها

سكان مكة المكرمة يستيقظون على هذه الجريمة النكراء التي وقعت بالقرب من الكعبة المشرفة وهزت المملكة كلها ( صورة مرعبة )

شاهد الصور التي جعلت الجنوبيين يبكون من القهر...ضابط سعودي غادر وجبان يصعق كل ابناء الجنوب ويغتال ضابط جنوبي بسلاحه الشخصي ( صور صادمة )

وردنا الان..ملك البحرين يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي هو الاول في تاريخ المملكة..وصدمة كبيرة للسعوديين والقطريين من هذا الاجراء ( نص المرسوم الملكي )

شاهد .. سما المصرى مقلوبة بصدر عارى :”شفتونى وأنا مقلوبة ومتشقلبة”

مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة "فيديو" هذا ماقاله لـ المستشاره الخاص عند صعود منصة الاعدام

الجدير بالذكر أن هند القحطاني، إحدى مشاهير موقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، تصدر اسمها الوسوم الأكثر تداولًا الفترة الأخيرة، بعد اشتعال حرب الفضائح بينها وبين الفاشونيستا “بدور الإبراهيم”.