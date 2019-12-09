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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة أمريكية تباغت الأمير عبد العزيز بن سلمان ( الاخ الاكبر لولي العهد ) بهذا السؤال المحرج ..شاهد كيف رد عليها بجواب صاعق واخرس لسانها

طرحت مذيعة وكالة ” بلومبيرج ” سؤالا على الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ، هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة” بشأن اكتتاب “أرامكو”؟ ليصحح لها الأمير التعبير المستخدم في تركيبة السؤال .

حيث قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لا يتعامل مع ولي العهد فيما يخص طرح “أرامكو” على أنه أخ له، ولكن يتعامل معه في إطار العمل الحكومي المتعارف عليه، فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح “أرامكو”، فيما أنا عضو في تلك اللجنة، وبالتالي فإن الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسي المباشر في العمل.

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وأكّد وزير الطاقة أن نجاح اكتتاب “أرامكو” وتغطيته بـ 4.6 ضعف جعلنا جميعاً كسعوديين فخورين، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فخور بنتائج الاكتتاب؛ لأنه اضطلع باتخاذ قرارات جيدة.

وأضاف: “شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار التي يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مؤكداً بقوله: “ستكون (أرامكو) أعلى من تريليونَي دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك“.