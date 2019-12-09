شكرا لمتابعة خبر عن زوج مغدور يعود الى منزله فيجد زوجته في وضع حميمي مع صديق عمره ..شاهد النهاية الكارثية بعد اقدام الزوجة الخائنة وعشيقها على هذا العمل المرعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - زوج مغدور يعود الى منزله فيجد زوجته في وضع حميمي مع صديق عمره ..شاهد النهاية الكارثية بعد اقدام الزوجة الخائنة وعشيقها على هذا العمل المرعب

2019/12/09 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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