شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : أنباء عن تهريب القاتل .. وصخر الوجيه يخرج عن صمته و يعلق على اغتيال العميد عدنان الحمادي بهذه الكلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغفوري : يكشف معلومات لأول مرة عن الرئيس صالح وشهادة مروعة لـ" باجمال " تنبأ فيها باقتحام الحوثيين معسكر الفرقة الأولى في العاصمة صنعاء وأمنية " عفاش " التي تحققت !( تفاصيل) الحوثيين : يحركون حملة عسكرية لضبط مشرف تابع لهم بعد تعليقه لوحة للأسعار في مسجد في العاصمة صنعاء أول اجتماع وأول تعليق .. لقيادات اللواء 35 مدرع حول مقتل العميد الحمادي إمرأة عدنية تعتلي جسر البريقة في عدن لتنتحر بسبب إبنها (تفاصيل)

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