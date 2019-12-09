شكرا لمتابعة خبر عن عجوز خليجي تجاوز ال70 عاما لا يخاف الله ولا يستحي من الناس ويفعل فعلته الفاضحة مع هذه المرأة الاجنبية دخل المصعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عجوز خليجي تجاوز ال70 عاما لا يخاف الله ولا يستحي من الناس ويفعل فعلته الفاضحة مع هذه المرأة الاجنبية دخل المصعد

اتهمت سيدة كويتية، رجلًا سبعينيًّا، بالتحرش بخادمتها في مصعد مركز صحي بالكويت، في واقعة غريبة من نوعها.



تعود تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، بعد تقدم سيدة كويتية بشكوى قضائية للمركز الأمني بحق المتهم، اتهمته من خلالها بـ"التحريض على الفسق والفجور"، بعد أن "داعب" بيده رقبة عاملة منزلية.

في المقابل، أنكر الرجل السبعيني الاتهامات الموجهة إليه، مبررًا فعلته بقوله: "بأنه كبير في السن ولم يسعفه النظر، وكان يريد اللعب مع الطفلة التي كانت تحملها العاملة بين ذراعيها، وأنه لمس رقبة الخادمة عن طريق الخطأ".



لكن المفاجأة، أن تحريات المباحث توصلت من خلال التسجيل الخاص بكاميرا المصعد، أن المتهم لمس رقبة الخادمة ثلاث مرات، وقال كلامًا لم يتم تفريغه في المحضر، كون التسجيل لا يحتوي على الصوت، فيما قضت محكمة الجنح، بحبس المتهم السبعيني ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

2 من ابطال السعودية يثلجون صدور الامريكيين بعمل بطولي خارق في قلب أمريكا جعل كل امريكي ينسى العمل الارهابي الذي قام به محمد الشمراني..شاهد مافعله الشابين

ليس قصي ولا عدي ..الكشف عن مفاجأة بشأن أحد ابناء صدام الذي يعيش في هذا المكان تسبب صدمة كبيرة لكل ابناء الشعب العراقي ( صورة )

عجوز خليجي تجاوز ال70 عاما لا يخاف الله ولا يستحي من الناس ويفعل فعلته الفاضحة مع هذه المرأة الاجنبية دخل المصعد

امير قطر يباغت الجميع بهذا القرار العاجل الذي صعق ولي عهد ابو ظبي لكنه جعل الملك سلمان وولي عهده يطيرون فرحا ( نص القرار )

شابة سعودية شجاعة وجريئة تثلج صدور كل بنات المملكة بعد رفعها رسميا قضية ضد والدها.. شاهد كيف صعقت القاضي بما فعله والدها ودمر حياتها

سكان مكة المكرمة يستيقظون على هذه الجريمة النكراء التي وقعت بالقرب من الكعبة المشرفة وهزت المملكة كلها ( صورة مرعبة )

شاهد الصور التي جعلت الجنوبيين يبكون من القهر...ضابط سعودي غادر وجبان يصعق كل ابناء الجنوب ويغتال ضابط جنوبي بسلاحه الشخصي ( صور صادمة )

وردنا الان..ملك البحرين يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي هو الاول في تاريخ المملكة..وصدمة كبيرة للسعوديين والقطريين من هذا الاجراء ( نص المرسوم الملكي )

شاهد .. سما المصرى مقلوبة بصدر عارى :”شفتونى وأنا مقلوبة ومتشقلبة”

مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة "فيديو" هذا ماقاله لـ المستشاره الخاص عند صعود منصة الاعدام

Advertisements

عاجل ...في اول رد فعل سعودي غاضب على خسارة خليجي 24 وتصريح ناري بتوجيه اصابع الاتهام الى قطر بانها وراء الخسارة

ورد للتو ...السلطات السعودية تباغت السعوديين بحزمة من القرارات واحد منها سبب صدمة كبيرة لكل العائلات السعودية والتنفيذ فورا ودون ابطاء ( نص القرارات )

ورد للتو...يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران ، وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب

وردنا الان ...مجلس النواب الامريكي يطيح بالرئيس ترامب من منصبه .. وقناة "سي.بي.إس" الفضائية الامريكية تعلن الامر رسميا على لسان رئيس لجنة المخابرات

وردنا الان...قناة المسيرة توقف كل برامجها وتباغت الجميع بالاعلان عن بيان حوثي عاجل وجديد ( صورة + نص البيان )

عاجل وخطير جدا..وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل هدية لا تقدر بثمن صعقت عيدروس الزبيدي واربكت حسابات كل قيادات المجلس الانتقالي

ليس من الحوثي ولا من ايران ...صاروخ ارض - ارض يصعق كل السعوديين ويحدث زلزال يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ( فيديو + صورة)

ورد للتو..الانتقالي يعلن رسميا ان الامارات خذلته وتركته وحيدا في المواجهات مع الشرعية..شاهد بالصورة ما فعله الانتقالي بعد حذلان الامارات واثلج صدور الجنوبيين

وردنا الان..السعودية تباغت الجميع وتصدم كل السعوديين بهذا الاعلان الرسمي الذي ابكى كل سعودي لكنه جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا

ورد للتو... صحيفة امريكيه تفجر مفاجاة مدوية وتكشف تفاصيل عاجلة وخطيرة.. العميد أحمد عسيري هو من قتل خاشقجي

هل تريد ان تكون فحلا كالثور وتعاشر زوجتك قبل ذهابك الى العمل وتشعرها بالسعادة والسرور تناول هذا المشروب السحري على الريق ( يمكنك تحضيره في المنزل )

إلا أن المتهم استأنف الحكم، لتقضي محكمة الجنح المستأنفة الحكم عليه بالامتناع عن النطق بعقابه نظرًا لكبر سنه.

ويشار أن حادثة صادمة شهدتها الكويت، في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الشباب بالتحرش الجنسي واللفظي بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية وسط العاصمة الكويت.





وأثار المقطع الذي تم تداوله بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، استهجان العديد من رواد مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة المتحرشين.