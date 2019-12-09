شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مطربة لبنانية شهيرة تثير جدلاً واسعاً بـ”طلع البدر علينا” داخل كنيسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت المطربة اللبنانية جاهدة وهبة جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي أنشودة “طلع البدر علينا” داخل كنيسة “مار مارون” في بيروت.

جديد الخليج 365:

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وفي الشريط، ظهرت المطربة وهي تشدو هذا النشيد الديني الإسلامي، وأمامها مجموعة من الحاضرين الذين بدت عليهم السعادة وهم يستمعون إليها.

المطربة اللبنانية جاهدة وهبة تؤدي أنشودة "طلع البدر علينا" داخل كنيسة "مار مارون" في بيروت pic.twitter.com/YPhr42RRGr — محمود علي محمد (@mahmoud100010) December 8, 2019 "> محمود علي محمد@mahmoud100010 المطربة اللبنانية جاهدة وهبة تؤدي أنشودة "طلع البدر علينا" داخل كنيسة "مار مارون" في بيروت المطربة اللبنانية جاهدة وهبة تؤدي أنشودة "طلع البدر علينا" داخل كنيسة "مار مارون" في بيروت pic.twitter.com/YPhr42RRGr — محمود علي محمد (@mahmoud100010) December 8, 2019 ٠ المطربة اللبنانية جاهدة وهبة تؤدي أنشودة "طلع البدر علينا" داخل كنيسة "مار مارون" في بيروت pic.twitter.com/YPhr42RRGr — محمود علي محمد (@mahmoud100010) December 8, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات محمود علي محمد الأخرى

وأثار المقطع جدلا واسعا بين النشطاء حيث لكون الأنشودة إسلامية خاصة.

يذكر أن أهل المدينة المنورة (يثرب)، انشدوا “طلع البدر علينا”، تهليلا للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” أثناء استقبالهم له في المدينة.