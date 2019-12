شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فيصل القاسم ينشر وثيقة خطيرة للغاية: الآن بدأت تنكشف الأسرار والفضائح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن وثيقة في منتهى الخطورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية.



وعلق "القاسم" على وثيقة انتشرت في وئال الإعلام الأمريكية ، قائلا: وبدأت تنشكف الأسرار والفضائح...وثيقة أمريكية جديدة توكد أن الرئيس أوباما هو الذي ضغط على روسيا للتدخل في سوريا لحماية النظام وليس العكس. وهذا هو عنوانها ANDREW EXUM HOUSE COMMITTEE OF FOREIGN AFFAIRS “CHINESE AND RUSSIAN INFLUENCE IN THE MIDDLE EAST”

و في سياق آخر حذر القاسم المتظاهرين العراقيين مما يحاك لثورتهم قائلا: أيها الثائرون العراقيون.. انتظروا قليلاً ... أمريكا وإيران وبعض العرب يختارون لكم الآن رئيس وزراء جديداً يخدم مصالحهم في العراق، وإذا بقي عنده وقت ربما سيخدم الشعب العراقي.. باختصار: لستم أنتم من تختارون حكامكم بل قوى الاحتلال في العراق.. لهذا لا تصرخوا على البردعة وتسيبوا الحمار.