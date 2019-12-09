الجيش الوطني يتلف 1750 لغم في جبهة مران بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ر الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - صعدة أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في جبهة مران بمحافظة صعدة أمس كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف سوق الملاحيط.

Advertisements وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الفرق الهندسية فككت ١٧٥٠ لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط. وأوضح ان ميليشيا الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للافراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، مشيراً الى وجود الكثير من حقول الالغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي ستشكل عائق أمام المواطنين للعودة الى بيوتهم.

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