شكرا لمتابعة خبر عن الحزن يخيم على منطقة دار سعد بعد وقوع فاجعة لثلاث فتيات على سواحل العاصمة الموقتة عدن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : قيادي حوثي يتهجم على معلمة يمنية ويهددها بالطرد والفصل .. وتعليق ناري للحكومة الشرعية على الأعتداء على المرأة اليمنية شاهد : ناطق قوات طارق صالح يوضح بشأن دعوات توحيد الصف الجمهوري .. تفاصيل مواجهات مستمرة وقتلى وجرحى من الحوثيين بينهم قيادي أثر مواجهات بينهم في إب بالاسم والصورة : الحوثيون يعترفون بمصرع أحد قادتهم يشغل منصب قائد لواء والسعودية تؤكد استشهاد 3 من جنودها على الحدود اليمنية

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