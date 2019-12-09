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صنعاء - ياسمين الخيامي - سكان مكة المكرمة يستيقظون على هذه الجريمة النكراء التي وقعت بالقرب من الكعبة المشرفة وهزت المملكة كلها ( صورة مرعبة )

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة امرأة في حي الملاوي بمكة.

وبحسب “سبق” تلقى مركز شرطة القرارة بلاغًا يفيد بالعثور على امرأة ملقاة داخل منزل بحي الملاوي.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة وتبين وجود جثة المرأة ملقاة على الأرض، وبعد الكشف عليها من قِبل الهلال الأحمر أكد وفاتها، وبها ضربة في الرقبة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شابة سعودية شجاعة وجريئة تثلج صدور كل بنات المملكة بعد رفعها رسميا قضية ضد والدها.. شاهد كيف صعقت القاضي بما فعله والدها ودمر حياتها سكان مكة المكرمة يستيقظون على هذه الجريمة النكراء التي وقعت بالقرب من الكعبة المشرفة وهزت المملكة كلها ( صورة مرعبة ) شاهد الصور التي جعلت الجنوبيين يبكون من القهر...ضابط سعودي غادر وجبان يصعق كل ابناء الجنوب ويغتال ضابط جنوبي بسلاحه الشخصي ( صور صادمة ) وردنا الان..ملك البحرين يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي هو الاول في تاريخ المملكة..وصدمة كبيرة للسعوديين والقطريين من هذا الاجراء ( نص المرسوم الملكي ) شاهد .. سما المصرى مقلوبة بصدر عارى :”شفتونى وأنا مقلوبة ومتشقلبة” مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة "فيديو" هذا ماقاله لـ المستشاره الخاص عند صعود منصة الاعدام عاجل ...في اول رد فعل سعودي غاضب على خسارة خليجي 24 وتصريح ناري بتوجيه اصابع الاتهام الى قطر بانها وراء الخسارة Advertisements ورد للتو ...السلطات السعودية تباغت السعوديين بحزمة من القرارات واحد منها سبب صدمة كبيرة لكل العائلات السعودية والتنفيذ فورا ودون ابطاء ( نص القرارات ) ورد للتو...يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران ، وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب وردنا الان ...مجلس النواب الامريكي يطيح بالرئيس ترامب من منصبه .. وقناة "سي.بي.إس" الفضائية الامريكية تعلن الامر رسميا على لسان رئيس لجنة المخابرات وردنا الان...قناة المسيرة توقف كل برامجها وتباغت الجميع بالاعلان عن بيان حوثي عاجل وجديد ( صورة + نص البيان ) عاجل وخطير جدا..وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل هدية لا تقدر بثمن صعقت عيدروس الزبيدي واربكت حسابات كل قيادات المجلس الانتقالي ليس من الحوثي ولا من ايران ...صاروخ ارض - ارض يصعق كل السعوديين ويحدث زلزال يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ( فيديو + صورة) ورد للتو..الانتقالي يعلن رسميا ان الامارات خذلته وتركته وحيدا في المواجهات مع الشرعية..شاهد بالصورة ما فعله الانتقالي بعد حذلان الامارات واثلج صدور الجنوبيين وردنا الان..السعودية تباغت الجميع وتصدم كل السعوديين بهذا الاعلان الرسمي الذي ابكى كل سعودي لكنه جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ورد للتو... صحيفة امريكيه تفجر مفاجاة مدوية وتكشف تفاصيل عاجلة وخطيرة.. العميد أحمد عسيري هو من قتل خاشقجي هل تريد ان تكون فحلا كالثور وتعاشر زوجتك قبل ذهابك الى العمل وتشعرها بالسعادة والسرور تناول هذا المشروب السحري على الريق ( يمكنك تحضيره في المنزل )

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