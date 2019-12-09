شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..ملك البحرين يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي هو الاول في تاريخ المملكة..وصدمة كبيرة للسعوديين والقطريين من هذا الاجراء ( نص المرسوم الملكي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..ملك البحرين يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي هو الاول في تاريخ المملكة..وصدمة كبيرة للسعوديين والقطريين من هذا الاجراء ( نص المرسوم الملكي )

2019/12/09 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..ملك البحرين يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي هو الاول في تاريخ المملكة..وصدمة كبيرة للسعوديين والقطريين من هذا الاجراء ( نص المرسوم الملكي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.