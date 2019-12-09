شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: سما المصري تظهر بفيديو وقح تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء.. كشفت عن صدرها وشرحت أفضل طريقة لممارسة الجنس! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في فيديو وصفه الناشطون بـ”الإباحي والوقح” وأثار جدلا واسعا بمواقع التواصل، ظهرت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري، وقد تخطت كل الخطوط الحمراء، ولم تكتفي بنشر صورها عارية بحركات إباحية.



ونشرت “المصري” فيديو أثار موجة جدل وهجوم عليها لكن كالعادة بلا جدوى فهي مستمرة في تقدم الاستفزاز الأخلاقي للجمهور.



وهذه المرة نشرت سما المصري فيديو تعليمي للمرأة على طريقة ممارسة الجنس والوقت المناسب لإقامة علاقة جنسية، ومن ضمن ما قالته أن تختار “الست” الوقت المناسب لطلب ممارسة الجنس مع زوجها، قائلة” مش وهو تعبان ونفسيته صعبه تطلبي منه لأ يا حبيبتي كده مش هيقدر يعمل حاجة أو يديكي حاجة”.



وكتبت الفنانة المصرية المصرية للجدل على الفيديو :” (العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري …اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجآت”.



كما نشرت صورة لها وهي تنام في البانيو داخل الحمام وصورة أخرى نشرها الفنان أحمد فهمي له وهو في البانيو أيضًا، وعلقت :” ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء…لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.”



وتابعت:”هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو”.



وشهدت الآونة الأخيرة هجومًا حادًا على سما المصري من قبل متابعيها، بسبب ملابسها العارية ونشرها فيديوهات بحركات إباحية، وتعمدها إظهار جسدها بشكل فاضح.



https://www.instagram.com/p/B398erCHMqc/



https://www.instagram.com/p/B3_u3KJngD3/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: سما المصري تظهر بفيديو وقح تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء.. كشفت عن صدرها وشرحت أفضل طريقة لممارسة الجنس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.