السودان تكشف عن موقفها الجديد من العدوان على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
وجهت السودان صفعة قوية للتحالف السعودي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تقليص عدد قوات بلاده، العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.
وقال حمدوك، الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من 15 ألف إلى 5 آلاف، مؤكدا أن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض.
وكان حمدوك أعلن قبل عدة أيام عزمه سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في العدوان على اليمن إرث تركه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وأكد ضرورة تسوية حرب اليمن بوسائل سياسية.
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