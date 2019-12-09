قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بينهم قيادات عسكرية في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، الاحد، في كمين للجيش واللجان الشعبية بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة فجرت عبوات ناسفة بمجموعة من المرتزقة في جبهة السليلة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم بينهم قيادات عسكرية.

وأكد المصدر مصرع كلا من القيادي المرتزق العقيد حسن محمد الحطباني ركن استطلاع مايسمى اللواء 155 والقيادي المرتزق العقيد/ سريع عبدالله الحباري قائد التدخل السريع فيما يسمى القطاع الأوسط التابع لقوى العدوان في الكمين، مشيراً الى مصرع وجرح عدد اخر من المرتزقة.

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