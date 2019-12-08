عبدون يرأس اجتماعاً للجان الأنشطةِ اللاصفيةِ الختاميةِ على مستوى المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت جمال سالم عبدون، اجتماعاً للجان الأنشطة اللاصفية للبرامج والمنافسات الختامية للبنينَ للعامِ الدراسي 2019-2020م على مستوى المحافظة.



وكرس الاجتماع للاستماع للتقارير والنتائج من قبل لجان التحكيم لهذه المنافسات وتحليلها والاستفادة من هذه المخرجات والمواهب التي برزت بالمنافسات واعطائها رعاية خاصة.

واشار عبدون، في مستهل الاجتماع أن الأنشطة اللاصفية تعد مكملاً للعملية التربوية والتعليمية لما لها من دور فعال ومثمر في ابراز وصقل مواهب التلاميذ والطلاب وخلق روح التنافس الشريف بين المشاركين وتبادل الافكار والمعارف.

Advertisements

وثمن على الجهود التي بذلت من قبل كافة منظومة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي واظهاره بشكل يواكب حجم التدخلات التربوية النوعية بمجال تحسين البيئة المدرسية والمنشاءات التربوية ورفدها بالمستلزمات والوسائل التعليمية الحديثة من مختبرات علمية وقاعات أنشطة لاصفية ومعامل حوسبة متطورة.

واوضح ان عدد المناشط التي تم اقرارها للأنشطة اللاصفية الختامية بلغت 30 منشطاً وتنوعت بين المنهجية والثقافة العامة وحفظ القرآن الكريم والرياضية كرة القدم والطائرة والشطرنج ولعبة الكريم والتقديم الإذاعي والإنشاد الديني والغناء الطربي والمشهد المسرحي والشعر الفصيح والعامي والبحوث الإجرائية إضافة إلى ألعاب الطفولة كالجري بالتتابع وسباق الشوالي والحرف الناقص والأعمال اليدوية بالصلصال لبراعم وزهرات الرياض.

وتنافس فيها أكثر من ألفي برعم وزهره وتلميذ وطالب ومعلم من مختلف مديريات ساحل حضرموت واستمرت لمدة أربعة أيام وبمشاركة ايجابية واجواء تنافسية عكست الاستقرار والرقي الذي تشهده العملية التربوية والتعليمية بساحل حضرموت وبرهنت أن ما يُعطى للمديريات الرئيسية يتم أيضاً اعطائه للمديريات الريفية والنائية وهو ما أثبتته نتائج المنافسات الختامية وتحقيق تلك المديريات تميزاً وحضوراً مشرفاً.

واشاد عبدون، بالدعم المستمر والمثمر من قبل راعي التعليم الأول بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي يولي اهتماماً خاصاً للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة ودعمه وتطويره ليكون نموذج بين المحافظات كافة.

ووجه في ختام الاجتماع دائرة الأعلام للبدء في الإعداد والتجهيز للحفل التكريمي للفائزين والمبرزين بهذه المناشط وتكريمهم كا جانب تحفيزي ونظير ما قدموه من ابداع وتميز خلال سير الأنشطة اللاصفية ابتداءً منذ انطلاقها على مستوى المحاور ثم المديريات ولتُختتم على مستوى المحافظة بشكل رائع عكس الجهود التي بذلت بهذا الصدد .