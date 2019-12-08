تسجيل 39 وفاة وإصابة مشتبهة بفيروس (H1N1) في صنعاء خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - صنعاء

أكدت مصادر صحية خاصة في العاصمة صنعاء، تسجيل 8 وفيات و31 حالة إصابة مشتبهة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) منذ مطلع الشهر الحالي ديسمبر.



وقالت المصادر إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت يوم الجمعة في صنعاء 3 حالات وفاة و11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه (H1N1)؛ وفق "الثورة نت".

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ويأتي انتشار مرض انفلونزا الخنازير في صنعاء، فيما لاتزال تسجل يومياً عشرات الإصابات بوباء الكوليرا، حيث سجلت صنعاء يوم الجمعة فقط 77 حالة إصابة بمختلف مديريات العاصمة.

وتشهد العاصمة صنعاء، انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وإنعدام الادوية و المحاليل الطبية لمكافحة الامراض نتيجة الحصار الذي تفرضه دول التحالف على المطارات و الموانئ الامر الذي أثر كثيرا على المرافق الصحية في البلاد و كذا الصراع الداخلي الذي تسبب في تأثر العديد من المنشات الطبية بشكل مباشر و غير مباشر.

وسبق لمنظمات أممية أن طالبت دول التحالف و طرفي الصراع في اليمن النئي عن استهداف المرافق و المنشآت الصحية و السماح بادخال اللقاحات والمساعدات الطبية ، خاصة في مناطق التماس التي تشهد معارك عنيفة.