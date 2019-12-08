شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجاة في ما قام ارتكاب الجريمة ...يمني يقتل زوجته لهذا السبب الصادم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم مواطن على ارتكاب جريمة قتل لزوجته داخل منزلهم الواقع بالقرب من مسجد العادل بمدينة انماء بمحافظة عدن جنوب اليمن . لكن المفاجأة التي صدمت الجميع وفقا لشهود عيان ان المواطن قام بعد قتل زوجته على اطلاق النار على نفسه منتحرا حيث سمع جيرانهما صراخ واستنجادات للزوجة لينتهي ذلك بسماع طلقات الرصاص. جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . مصدر أمني اشار الى قيام قوات الامن بالنزول الى موقع الجريمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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