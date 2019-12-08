شكرا لقرائتكم خبر عن بيان حوثي جديد حول مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناطق وزارة الصحة في حكومة المليشيات، الدكتور يوسف الحاضري، اليوم الأحد، إن "إغلاق مطار صنعاء حال دون سفر قرابة 320 ألف مواطن للخارج لتلقي العلاج توفي منهم 42 ألف ونسبة 13% منهم أطفال".

وأكد الحاضري إن "قرابة ثلاثة مليون طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم ومعرضون للوفاة كل عشر دقائق إذا لم يتلقوا العناية الطبية المناسبة".

جديد "الخليج 365"

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وكان التحالف العربي قد أعلن مؤخرا، إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية في خطوة اعتبرها إنسانية لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

