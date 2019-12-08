وردنا الان : ابو الريال اليمني .. وصاحب أول توقيع على العملة اليمنية يغادر الحياة .. (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - هام وفي غاية الخطورة : جواس يخرج عن صمته ويحدد موقفه الشجاع من المواجهات الشرسة في الجنوب .. ويعلن بكل جراءة وقوفه الكامل الى جانب هذا الطرف تعرف على الطيار اليافعي الذي قتله المتدرب السعودي في أميركا .. وماذا قال والده (اسم+ صور+ تفاصيل) شاهد كيف انتقم السعوديين شر انتقام من الفنانة اللبنانية مايا دياب التي سخرت بأهم سورة في القرآن الكريم ( سورة الفاتحة ) عاجل وخطير: أمير قطر يباغت الجميع برسالة عاجلة للرئيس ترامب عقب في هجوم ضابط سعودي على قاعدة فلوريدا العسكرية والملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة وحاسمة "تفاصيل"

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