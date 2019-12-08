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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...مجلس النواب الامريكي يطيح بالرئيس ترامب من منصبه .. وقناة "سي.بي.إس" الفضائية الامريكية تعلن الامر رسميا على لسان رئيس لجنة المخابرات

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان ...مجلس النواب الامريكي يطيح بالرئيس ترامب من منصبه .. وقناة "سي.بي.إس" الفضائية الامريكية تعلن الامر رسميا على لسان رئيس لجنة المخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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