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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف مكتب صندوق النظافة والتحسين يستعد لتنفيذ الحملة الوطنية للنظافة

2019/12/08 الساعة 08:28 مساءً (الخليج 365 الجوف فيصل علي)

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هل تريد ان تكون فحلا كالثور وتعاشر زوجتك قبل ذهابك الى العمل وتشعرها بالسعادة والسرور تناول هذا المشروب السحري على الريق ( يمكنك تحضيره في المنزل )�حت شعار النظافة مسئولية الجميع واحياء اليوم الوطني للنظافة والذي يصادف ال 12 ديسمبر من كل عام يستعد مكتب صندوق النظافة والتحسين وبدعم من شركة محسن الخضر للتجارة والاستثمار وفي هذا الاطار اكد الاستاذ محسن الصرط مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالجوف ان العمل جاري علي قدم وساقفي تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة حيث و ان الحملة تشمل معظم احياء وقرئ مدينة الحزم ورفع القمامة المتراكمة في الاحياء والشوارع العامة واكد الصرط انه سوف يتم استهداف لبعض المديريات المجاورة للحزم في هذه الحملة وان هذه الحملة تاتي احياء لليوم الوطني للنظافة يذكر ان الحملة سوف تبداء يوم الخميس القادم الموافق 12 ديسمبر