شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو...يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران ، وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران ، وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو...يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران ، وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.