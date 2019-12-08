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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من الحوثي ولا من ايران ...صاروخ ارض - ارض يصعق كل السعوديين ويحدث زلزال يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ( فيديو + صورة)

سجل محمد سعد الرميحي الهدف الأول لمنتخب البحرين في شباك نظيره السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”عبدالله بن خليفة“ بالعاصمة القطرية ”الدوحة“ في نهائي كأس الخليج ”خليجي 24“.

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ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، يليه السعودية والعراق وقطر برصيد ثلاثة ألقاب، والإمارات وسلطنة عمان برصيد لقبين، بينما لم يتذوق منتخبا البحرين واليمن طعم التتويج باللقب.



لعب المنتخبان في المجموعة الثانية للبطولة، وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام الكويت بنتيجة 1-3 ثم تفوق على البحرين بثنائية دون رد وفاز على عمان بنتيجة 3-1 وفي دور الأربعة فاز على قطر بهدف نظيف، وسجل الأخضر 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وبدأ منتخب البحرين مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف ثم خسر أمام السعودية بهدفين دون رد ثم انتفض وفاز على الكويت بنتيجة 4-2 ثم تخطى عقبة العراق في دور الأربعة بنتيجة 5-3 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما، وسجل المنتخب البحريني في اللقاءات الأربعة 6 أهداف واستقبل مثلها.

ماذا يقول التاريخ؟

يصل المنتخب السعودي للمباراة النهائية للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، وفاز الأخضر باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003 ويغيب اللقب منذ 16 عاماً عن أحضان السعودية.

ويبلغ المنتخب البحريني اللقاء النهائي للمرة الخامسة بعد 4 نهائيات خسرها جميعاً وآخرها عام 2003، ويبحث المنتخب البحريني عن اللقب لأول مرة في تاريخه.

وتقابل الفريقان في نهائي البطولة الخليجية مرة وحيدة عام 2003 وفاز الأخضر.

ويتفوق المنتخب السعودي في تاريخ لقاءاته ضد البحرين، وتقابل المنتخبان 29 مرة من قبل وفاز الأخضر السعودي 15 مرة مقابل 5 انتصارات للبحرين و9 تعادلات.

وكانت أول مباراة يوم 30 مارس 1970 في خليجي 1 قد شهدت تعادلاً دون أهداف بينما فاز المنتخب السعودي بهدفين دون رد في آخر لقاء يوم 30 نوفمبر 2019 بالنسخة الحالية للبطولة خليجي 24.