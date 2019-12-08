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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...قناة المسيرة توقف كل برامجها وتباغت الجميع بالاعلان عن بيان حوثي عاجل وجديد ( صورة + نص البيان )

قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن ناطق وزارة الصحة في حكومة المليشيات، الدكتور يوسف الحاضري، أكد اليوم الأحد، إن “إغلاق مطار صنعاء حال دون سفر قرابة 320 ألف مواطن للخارج لتلقي العلاج توفي منهم 42 ألف ونسبة 13% منهم أطفال”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو...يمنية جنوبية تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث بالجيران ، وعندما دخل الجيران لانقاذها كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت الجميع وهزت كل ابناء الجنوب وردنا الان ...مجلس النواب الامريكي يطيح بالرئيس ترامب من منصبه .. وقناة "سي.بي.إس" الفضائية الامريكية تعلن الامر رسميا على لسان رئيس لجنة المخابرات وردنا الان...قناة المسيرة توقف كل برامجها وتباغت الجميع بالاعلان عن بيان حوثي عاجل وجديد ( صورة + نص البيان ) عاجل وخطير جدا..وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل هدية لا تقدر بثمن صعقت عيدروس الزبيدي واربكت حسابات كل قيادات المجلس الانتقالي Advertisements ليس من الحوثي ولا من ايران ...صاروخ ارض - ارض يصعق كل السعوديين ويحدث زلزال يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ( فيديو + صورة) ورد للتو..الانتقالي يعلن رسميا ان الامارات خذلته وتركته وحيدا في المواجهات مع الشرعية..شاهد بالصورة ما فعله الانتقالي بعد حذلان الامارات واثلج صدور الجنوبيين وردنا الان..السعودية تباغت الجميع وتصدم كل السعوديين بهذا الاعلان الرسمي الذي ابكى كل سعودي لكنه جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ورد للتو... صحيفة امريكيه تفجر مفاجاة مدوية وتكشف تفاصيل عاجلة وخطيرة.. العميد أحمد عسيري هو من قتل خاشقجي هل تريد ان تكون فحلا كالثور وتعاشر زوجتك قبل ذهابك الى العمل وتشعرها بالسعادة والسرور تناول هذا المشروب السحري على الريق ( يمكنك تحضيره في المنزل ) وأكد الحاضري إن “قرابة ثلاثة مليون طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم ومعرضون للوفاة كل عشر دقائق إذا لم يتلقوا العناية الطبية المناسبة”. وكان التحالف العربي قد أعلن مؤخرا، إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية في خطوة اعتبرها إنسانية لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



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