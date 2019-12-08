صنعاء: تسجيل نحو 40 حالة وفاة وإصابة بإنفلونزا الخنازير

أفادت مصادر طبية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل 39 حالة وفاة وحالات اشتباه إصابة بفيروس انفلونزا الخنازير في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.



وقالت المصادر أنه تم تسجيل 8 وفيات و31 حالة إصابة مشتبهة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) منذ مطلع الشهر الحالي ديسمبر.



ونقل موقع "الثورة نت" التابع للحكومة الشرعية، عن مصدر طبي قوله إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت 3 حالات وفيات يوم أمس الأول في صنعاء و11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه (H1N1).



وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وفرض مليشيا الحوثي إجراءات تعسفية ضد المنظمات الدولية تحت مبررات وحجج واهية.



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